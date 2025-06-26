Стало известно, когда Украина рассчитывала заключить перемирие

Украина рассчитывала на перемирие с Россией к середине 2025 года. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Один из собеседников издания заявил, что ранее именно на этот период строились все прогнозы. По его словам, прекращение огня должно было стабилизировать падение экономики. Тем не менее, как пояснили украинские чиновники, сейчас приоритетом стали меры по выживанию, поскольку надежды на экономическое восстановление в ближайшее время больше нет.