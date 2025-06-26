Стало известно, когда Украина рассчитывала заключить перемирие
WP: Украина планировала перемирие в 2025 году для поддержания экономики
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Украина рассчитывала на перемирие с Россией к середине 2025 года. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.
Один из собеседников издания заявил, что ранее именно на этот период строились все прогнозы. По его словам, прекращение огня должно было стабилизировать падение экономики. Тем не менее, как пояснили украинские чиновники, сейчас приоритетом стали меры по выживанию, поскольку надежды на экономическое восстановление в ближайшее время больше нет.
С каждым днём из-за боевых действий экономика Банковой всё больше идёт ко дну. Сегодня стало известно, что из-за напряжённой ситуации с деньгами, Киев намерен просить отсрочку у китайских кредиторов. В рамках торговых соглашений с Китаем было заключено кредитное соглашение на сумму 1,5 миллиарда долларов США, предназначенное для финансирования закупок зерна на экспорт. Впоследствии, в связи с финансовыми трудностями ГПЗКУ, ответственность за погашение кредита была переложена на государство.