Украина хочет приостановить платежи по кредиту китайскому банку

Киев намерен реструктуризировать кредит ГПЗКУ, полученный в 2012 году от китайского Экспортно-импортного банка под госгарантии. Об этом говорится в проекте изменений в госбюджет-2025, опубликованном нардепом Ярославом Железняком.

«Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год», — указано в документе.

В правительстве рассчитывают, что такая мера позволит договориться с кредитором о более выгодных условиях погашения.

Кредитное соглашение на $1,5 млрд было заключено для закупки зерна на экспорт в рамках торговых договорённостей с Китаем. Однако из-за финансовых проблем ГПЗКУ обязательства по возврату средств перешли на государство-гаранта.