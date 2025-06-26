Украина хочет приостановить платежи по кредиту китайскому банку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography
Киев намерен реструктуризировать кредит ГПЗКУ, полученный в 2012 году от китайского Экспортно-импортного банка под госгарантии. Об этом говорится в проекте изменений в госбюджет-2025, опубликованном нардепом Ярославом Железняком.
«Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год», — указано в документе.
В правительстве рассчитывают, что такая мера позволит договориться с кредитором о более выгодных условиях погашения.
Кредитное соглашение на $1,5 млрд было заключено для закупки зерна на экспорт в рамках торговых договорённостей с Китаем. Однако из-за финансовых проблем ГПЗКУ обязательства по возврату средств перешли на государство-гаранта.
Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины заявило об отказе от выплаты очередного транша в размере свыше 665 миллионов долларов по государственным деривативам, ссылаясь на риск возможного дефолта. Речь идёт о ВВП-варрантах — облигациях, выплаты по которым привязаны к экономическому росту страны. Эти долговые инструменты были выпущены Киевом в 2015 году в процессе реструктуризации государственного долга.