В Раде назвали шокирующую сумму госдолга Украины
Депутат Рады Гетманцев: Госдолг Украины почти приблизился к $200 млрд
Украина. Обложка © РИА Новости
Экономика Украины продолжает стремительно ухудшаться. В апреле государственный долг страны увеличился на 5% и составил 180 миллиардов долларов. Об этом сообщил в своём блоге депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
«За апрель 2025 года государственный долг увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.
Госдолг Украины вырос на 8,27 миллиарда долларов в прошлом месяце. Гетманцев отметил, что в рублях долг увеличился на 5%, а в долларах — на 4,8%. Большая часть задолженности, 74,5%, приходится на кредиты от западных стран, а остальная доля, 25,5%, приходится на внутренний рынок.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет возобновить таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию, что может навредить экономике страны. Эксперты считают, что вместо укрепления торговых связей, Украина может увеличить запросы на финансовую помощь. 22 мая на технической встрече страны ЕС поддержали это решение, а оно вступит в силу 6 июня.