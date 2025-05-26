В Раде назвали шокирующую сумму госдолга Украины

Экономика Украины продолжает стремительно ухудшаться. В апреле государственный долг страны увеличился на 5% и составил 180 миллиардов долларов. Об этом сообщил в своём блоге депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Госдолг Украины вырос на 8,27 миллиарда долларов в прошлом месяце. Гетманцев отметил, что в рублях долг увеличился на 5%, а в долларах — на 4,8%. Большая часть задолженности, 74,5%, приходится на кредиты от западных стран, а остальная доля, 25,5%, приходится на внутренний рынок.