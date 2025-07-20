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20 июля, 19:42

Четыре человека погибли и 33 пострадали при столкновении автобуса со склоном горы в Турции

NTV: В Турции автобус врезался в гору, четыре человека погибли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

В Турции в результате аварии с пассажирским автобусом, врезавшимся в горный склон, погибли четыре человека, ещё 33 получили ранения. Трагедия произошла утром на трассе Сивас — Эрзинджан, недалеко от села Кузкёй.

По данным телеканала NTV, автобус, следовавший по горному серпантину, по неустановленной пока причине потерял управление и вылетел с дороги. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и медики. Тяжелораненых эвакуировали санитарным вертолётом, остальных пострадавших доставили в больницы Сиваса на машинах скорой помощи.

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Ранее на 135-м километре автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» в Свердловской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение на данном участке временно ограничено. В аварии участвовали пять транспортных средств, среди которых два грузовых автомобиля.

Анастасия Никонорова
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