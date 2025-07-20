Четыре человека погибли и 33 пострадали при столкновении автобуса со склоном горы в Турции

В Турции в результате аварии с пассажирским автобусом, врезавшимся в горный склон, погибли четыре человека, ещё 33 получили ранения. Трагедия произошла утром на трассе Сивас — Эрзинджан, недалеко от села Кузкёй.

По данным телеканала NTV, автобус, следовавший по горному серпантину, по неустановленной пока причине потерял управление и вылетел с дороги. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и медики. Тяжелораненых эвакуировали санитарным вертолётом, остальных пострадавших доставили в больницы Сиваса на машинах скорой помощи.