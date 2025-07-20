Мирный житель ранен в результате удара украинского дрона по Донецку

В результате атаки беспилотника вооружённых формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранен мирный житель. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пожилой мужчина 1950 года рождения получил ранения средней степени тяжести в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ. Сейчас пострадавшему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.