Дрон ВСУ пробил крышу многоквартирного дома на Университетской улице в Донецке
В многоквартирный жилой дом на Университетской улице в Донецке врезался дрон. По предварительным данным, удар пришёлся по крыше здания. В результате инцидента повреждены кровля и межэтажное перекрытие. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.
Видео © Mash на Донбассе
Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции, а в Белгороде мирный житель получил ранение, когда вражеские БПЛА трижды пытались атаковать здание местного суда.
Обложка © Mash на Донбассе