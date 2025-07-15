Дрон ВСУ пробил крышу многоквартирного дома на Университетской улице в Донецке

В многоквартирный жилой дом на Университетской улице в Донецке врезался дрон. По предварительным данным, удар пришёлся по крыше здания. В результате инцидента повреждены кровля и межэтажное перекрытие. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.