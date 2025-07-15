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Регион
15 июля, 15:46

Дрон ВСУ пробил крышу многоквартирного дома на Университетской улице в Донецке

В многоквартирный жилой дом на Университетской улице в Донецке врезался дрон. По предварительным данным, удар пришёлся по крыше здания. В результате инцидента повреждены кровля и межэтажное перекрытие. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

Видео © Mash на Донбассе

Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции, а в Белгороде мирный житель получил ранение, когда вражеские БПЛА трижды пытались атаковать здание местного суда.

Обложка © Mash на Донбассе

Марина Фещенко
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