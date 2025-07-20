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20 июля, 20:25

«Рубин» начал сезон РПЛ с уверенной победы над «Ахматом» в Грозном

Рубин обыграл Ахмат в первом туре РПЛ

«Рубин» обыграл «Ахмат» в первом туре РПЛ. Обложка © Пресс-служба ФК «Ахмат» Грозный

«Рубин» обыграл «Ахмат» в первом туре РПЛ. Обложка © Пресс-служба ФК «Ахмат» Грозный

Казанский «Рубин» начал сезон 2025/26 в Российской Премьер-лиге с уверенной победы над «Ахматом». Матч в Грозном закончился со счётом 2:0.

Голы забили Дардан Шабанхаджай на 24-й минуте и Велдин Ходжа на 51-й. Для «Ахмата» этот матч стал первым официальным под руководством нового главного тренера Александра Сторожука. В начале второго тайма грозненцы столкнулись с проблемами, когда из-за травмы поле покинул защитник Дарко Тодорович.

В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Рубин» примет дома петербургский «Зенит». Матчи пройдут 27 июля.

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Напомним, что в первом туре футболисты «Зенита» обыграли «Ростов». Встреча прошла на «Газпром-Арене». Голы забили Матео Кассьерра (67-я минута) и Андрей Мостовой (79, пенальти), а у гостей отличился Иван Комаров (22).

Артём Гапоненко
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