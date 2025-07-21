Парадокс санкций: Пошлины Трампа сделали США зависимыми от российских удобрений
WP: Объёмы поставок карбамида из РФ в США из-за пошлин Трампа выросли вдвое
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Объём поставок карбамида из России в США значительно увеличился после введения администрацией Дональда Трампа 10-процентных импортных пошлин на удобрения из ряда стран, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании StoneX. В мае текущего года на Россию пришлось 64% американского импорта карбамида, что вдвое превышает показатели до введения пошлин. Новые тарифы затронули поставщиков из Катара, Алжира и других стран, но не распространились на Россию из-за уже действующих против неё санкций.
США оказались в зависимости от российского карбамида — ключевого удобрения для выращивания пшеницы, кукурузы и риса. Парадоксальным образом санкционный режим, направленный против РФ, создал для российских экспортёров удобрений преимущества на американском рынке.
Ранее американские фермеры выразили обеспокоенность в связи с угрозами новых санкций против России, которые могут серьёзно ударить по аграрному сектору страны. Некоторые сельхозпроизводители уже рассматривают возможность продажи земельных участков, опасаясь финансового коллапса в случае дальнейшего обострения ситуации.