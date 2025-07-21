Парадокс санкций: Пошлины Трампа сделали США зависимыми от российских удобрений

Объём поставок карбамида из России в США значительно увеличился после введения администрацией Дональда Трампа 10-процентных импортных пошлин на удобрения из ряда стран, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании StoneX. В мае текущего года на Россию пришлось 64% американского импорта карбамида, что вдвое превышает показатели до введения пошлин. Новые тарифы затронули поставщиков из Катара, Алжира и других стран, но не распространились на Россию из-за уже действующих против неё санкций.