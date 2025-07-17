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Регион
17 июля, 18:22

В Белом доме пригрозили пошлинами и санкциями против России через 50 дней

Белый дом заявил от готовности ввести пошлины и санкции против РФ через 50 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

США готовы ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время своего регулярного брифинга.

«Как ясно дал понять президент, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнётся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — сказала представитель Белого дома.

В Кремле отреагировали на 50-дневный ультиматум Трампа по Украине
В Кремле отреагировали на 50-дневный ультиматум Трампа по Украине

Напомним 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.

Наталья Демьянова
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