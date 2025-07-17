В Белом доме пригрозили пошлинами и санкциями против России через 50 дней

«Как ясно дал понять президент, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнётся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — сказала представитель Белого дома.