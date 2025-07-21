Президент Польши Анджей Дуда упал в море во время сёрфинга

Президент Польши Анджей Дуда упал в Балтийское море, когда пытался продемонстрировать навыки сёрфингиста перед представителями СМИ. Инцидент произошёл в президентском центре в Юрате, где он проводил свой, вероятно, последний отпуск в статусе действующего главы республики.

По данным польского издания Fakt, Анджей Дуда, несмотря на плотный график последних недель президентства, нашёл время для отдыха и занятий любимым хобби. Во время активных тренировок на воде президент дважды упал с доски для сёрфинга.

Очевидцы отметили, что Дуда был одет в специальное защитное снаряжение – шлем и спасательный жилет. После каждого падения ему оперативно приходили на помощь.