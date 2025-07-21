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Регион
21 июля, 03:50

Фон дер Ляйен и Антониу Кошта совершат официальный визит в Китай 24 июля

Усрула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Усрула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта совершат официальный визит в Китай 24 июля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что визит состоится «в соответствии с договорённостями, достигнутыми между Китаем и Европой».

В рамках предстоящей поездки запланирован ряд важных встреч на высшем уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт переговоры с руководителями Еврокомиссии и Евросовета. Кроме того, премьер Госсовета Ли Цян станет хозяином 25-го саммита в формате «Китай – ЕС», который состоится во время визита европейской делегации.

Ранее Life.ru писал, что осенью в Китае может состояться встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет информации по поводу такой встречи.

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Юния Ларсон
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