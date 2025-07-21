Фон дер Ляйен и Антониу Кошта совершат официальный визит в Китай 24 июля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта совершат официальный визит в Китай 24 июля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что визит состоится «в соответствии с договорённостями, достигнутыми между Китаем и Европой».

В рамках предстоящей поездки запланирован ряд важных встреч на высшем уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт переговоры с руководителями Еврокомиссии и Евросовета. Кроме того, премьер Госсовета Ли Цян станет хозяином 25-го саммита в формате «Китай – ЕС», который состоится во время визита европейской делегации.