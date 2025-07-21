«Это музей, а не ночной клуб»: 16-летнюю Анну Пересильд осудили за прогулки по Риму в мини
16-летнюю Анну Пересильд раскритиковали за откровенные наряды на каникулах
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild_
16-летняя Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд, поделилась с подписчиками яркими кадрами из Италии, куда отправилась на отдых вместе с мамой. Юная актриса продемонстрировала несколько эффектных и запоминающихся образов, которые привлекли внимание пользователей сети.
Анна Пересильд в Италии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild_
Прогуляться в Риме Анна решила в чёрном мини-платье с открытыми плечами. Также она появилась в топе с глубоким вырезом и комплекте из прямой юбки и укороченного топа в горошек.
Итальянские каникулы Анны Пересильд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild_
Однако реакция интернет-аудитории оказалась неоднозначной. Многие подписчики посчитали выбор нарядов слишком вызывающим для девушки столь юного возраста. Комментарии варьировались от «Это перебор» до «Это музей, а не ночной клуб». Некоторым также стало интересно, а как её мать относится к таким дерзким экспериментам своей дочери.
Однако откровенные наряды Анна Пересильд носила и раньше, в более юном возрасте. К примеру, когда ей было 15, она выложила фото в платье с глубоким вырезом на спине. За это её моментально начали осуждать в комментариях, указывая, что такое ей «не по возрасту».