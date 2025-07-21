«Это музей, а не ночной клуб»: 16-летнюю Анну Пересильд осудили за прогулки по Риму в мини

16-летняя Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд, поделилась с подписчиками яркими кадрами из Италии, куда отправилась на отдых вместе с мамой. Юная актриса продемонстрировала несколько эффектных и запоминающихся образов, которые привлекли внимание пользователей сети.

Анна Пересильд в Италии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild_

Прогуляться в Риме Анна решила в чёрном мини-платье с открытыми плечами. Также она появилась в топе с глубоким вырезом и комплекте из прямой юбки и укороченного топа в горошек.

Итальянские каникулы Анны Пересильд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild_

Однако реакция интернет-аудитории оказалась неоднозначной. Многие подписчики посчитали выбор нарядов слишком вызывающим для девушки столь юного возраста. Комментарии варьировались от «Это перебор» до «Это музей, а не ночной клуб». Некоторым также стало интересно, а как её мать относится к таким дерзким экспериментам своей дочери.