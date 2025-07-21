Жара превратила камчатскую бухту в «светящийся ковш»

В бухте Ковш в Петропавловске-Камчатском заметили загадочное голубое свечение, вызванное ночесветками — микроскопическими организмами. Натуралист Кирилл Горохов в своём телеграм-канале объяснил, что это явление связано со скоплением планктона в прогретой воде.

Видео © Telegram / Кирилл Горохов

«А в Петропавловск-камчатской бухте Ковш тем временем как минимум вторую ночь подряд светится планктон. Это одноклеточные ночесветки, разновидность динофлагеллят. Почитайте о них при случае; а пока полюбуйтесь в канале, и, если есть возможность — съездите полюбоваться вживую», — написал он у себя в телеграм-канале.

Появление светящегося планктона могло быть вызвано аномально жаркой погодой на Камчатке. В Камчатском гидрометцентре отметили, что температура воды в Авачинской бухте сейчас держится на уровне 14,2°С, что соответствует норме для июля, но в закрытых участках вода прогревается сильнее.