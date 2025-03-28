Мальдивский отдых омрачен нашествием кусачего планктона: российские туристы в панике. Вместо райского наслаждения их одолевают зудящие волдыри по всему телу. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, на Мальдивах наблюдается резкий рост случаев укусов планктона, доставляющих немало хлопот туристам из России.

Жертвы микроскопических агрессоров жалуются на интенсивный зуд и болезненные волдыри, покрывающие конечности и живот. Ощущения сравнимы с ожогом от крапивы, что значительно портит впечатление от долгожданного отпуска. Изначально предполагалось, что виновниками могут быть постельные клопы (даже в роскошных отелях), песчаные блохи или же злополучный кусачий планктон.

В медицинском учреждении одной из пострадавших подтвердили диагноз: аллергическая реакция, вызванная укусами планктона. Врачи предписали семидневный курс лечения, включающий кремы и антигистаминные препараты для облегчения симптомов.

Местные жители предупреждают, что поведение кусачего планктона сложно предсказать. Однако, как правило, его активность повышается в феврале-марте, а также во время сезона дождей, которые в последнее время часто наблюдаются на Мальдивах. Туристы, планирующие поездку, спешно запасаются необходимыми медикаментами, готовясь к возможным неприятностям.