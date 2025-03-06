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6 марта, 06:42

Требуют 750 тысяч: Больная раком россиянка стала пленницей тайской больницы после ада из-за метастазов

Онкобольная россиянка застряла в Таиланде из-за цен на перевозку в 750 тысяч

Онкобольная россиянка не может вернуться в Россию из Таиланда из-за высоких цен на транспортировку — с родных требуют 750 тысяч рублей за перевозку в Москву. Об этом сообщает SHOT.

Онкобольная россиянка (посередине). Фото © Telegram / SHOT

Онкобольная россиянка (посередине). Фото © Telegram / SHOT

Онкологию у Ларисы Муравлёвой диагностировали в конце прошлого года. Изначально диагноз был спорным и казался «приемлемым». Однако пару недель назад врачи обнаружили в позвоночнике и лëгких пациентки метастазы. У Ларисы начались сильные боли, состояние резко ухудшилось и женщину экстренно госпитализировали в Бангкоке. Ей провели ряд процедур, в том числе лучевую терапию, после которой разрешили транспортировку в Москву.

По словам её дочери Полины, родственники уже потратили более 1,2 миллиона рублей на лечение Ларисы. Цены на медуслуги в Бангкоке значительно выше, чем в России. Например, за МРТ позвоночника родные заплатили 115 тысяч рублей. Сейчас они ищут ещё 750 тысяч рублей, на перевозку женщины в Москву — такую цену назвали в местной медицинской фирме. Из них только 200 тысяч — расходы на доктора, который будет сопровождать женщину в дороге.

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Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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