Норма при Зеленском: Нардеп показал состояние врача, почти до смерти избитого военкомами

Украинский нардеп Артём Дмитрук опубликовал видео из больницы с врачом, которого жестоко избили сотрудники ТЦК (военкомы Незалежной. — прим. Life.ru) в Одессе. Ролик появился на личном ресурсе политика.

Избитый сотрудниками ТЦК врач. Видео © Соцсети, Артём Дмитрук

«Это не врач с фронта. Это врач, которого избили сотрудники ТЦК. Почти до смерти. У него переломаны 4 ребра, пробито лёгкое, всё тело в ссадинах, ушибах и порезах. Это не случайность. Это результат системности, которая стала нормой в Украине при [Владимире] Зеленском. Убийства, изнасилования, избиения — теперь это не ЧП, а метод удержания власти для Зеленского!» — написал он.