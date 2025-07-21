Норма при Зеленском: Нардеп показал состояние врача, почти до смерти избитого военкомами
Нардеп Дмитрук показал видео с врачом, которого избили сотрудники ТЦК в Одессе
Украинский нардеп Артём Дмитрук опубликовал видео из больницы с врачом, которого жестоко избили сотрудники ТЦК (военкомы Незалежной. — прим. Life.ru) в Одессе. Ролик появился на личном ресурсе политика.
Избитый сотрудниками ТЦК врач. Видео © Соцсети, Артём Дмитрук
«Это не врач с фронта. Это врач, которого избили сотрудники ТЦК. Почти до смерти. У него переломаны 4 ребра, пробито лёгкое, всё тело в ссадинах, ушибах и порезах. Это не случайность. Это результат системности, которая стала нормой в Украине при [Владимире] Зеленском. Убийства, изнасилования, избиения — теперь это не ЧП, а метод удержания власти для Зеленского!» — написал он.
Напомним, о зверской, но, к сожалению, не редкой для Украины ситуации стало известно накануне. Одесские военкомы избили врача, которого хотели мобилизовать: его схватили на улице, насильно усадили в салон микроавтобуса, неоднократно ударив мужчину по голове дверью. После этого они направили его на военно-врачебную комиссию, даже не оказав медицинской помощи. В итоге пострадавший оказался в реанимации.
Обложка © Соцсети, Артём Дмитрук