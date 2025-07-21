«Высотку Кеннеди» подорвали во Франции из-за аварийного состояния

Во Франции снесли одно из самых высоких зданий в стране по причине его аварийного состояния. Многоэтажка в народе получила название «высотка Кеннеди», её высота доходила до 95 метров. Об этом рассказал телеканал France.tv.

Снос высотки во Франции. Видео © Х / lechatdelinfo

«Самое высокое здание агломерации французского Лилля в городе Лос, получившее название «высотка Кеннеди», планово снесено с помощью взрывчатки. Высота здания достигала 95 метров, в нём находились 220 квартир — это подразумевало проживание 700-800 человек», — рассказали местные власти.

Здание было построено ещё в 1968 году, в нём насчитывалось 28 этажей. Чтобы снести постройку, специалистам пришлось использовать около 800 килограммов динамита. Также на время подрыва эвакуированы жители соседних домов, это почти 2 тысячи человек. По словам городской администрации, здание сильно обветшало и его ремонт был нецелесообразен.