Верховный суд разрешил не сносить самострой, но с условием

Верховный суд РФ вынес важное определение, которое меняет подход к самовольным капитальным строениям. Если такие объекты не представляют опасности и не ущемляют права других граждан, их можно не сносить.

Рассматривалось дело жительницы прибрежной станицы Краснодарского края. Женщина получила разрешение на возведение двухэтажного жилого дома, но в итоге была построена трёхэтажная гостиница. Местная администрация потребовала привести здание в соответствие с разрешительными документами и обратилась в суд.

Дело дошло до Верховного суда, который учёл заключение экспертизы. Специалисты подтвердили, что строительство соответствует техническим нормам, не нарушает противопожарные и санитарно-эпидемиологические правила, а также отвечает требованиям сейсмостойкости. Здание не ухудшает освещение соседних домов и не создаёт угрозы для жизни и здоровья людей.

ВС подчеркнул, что при рассмотрении споров о признании права собственности на самовольные постройки необходимо ориентироваться на безопасность и защиту прав третьих лиц, а не только на формальные параметры разрешений. Кроме того, суд не увидел препятствий для изменения категории земельного участка с индивидуального жилья на туристическую зону.

В итоге Верховный суд заявил, что если нарушение градостроительных правил не несёт опасности и не нарушает интересы окружающих, оно может считаться незначительным и не требует сноса здания. Дело направлено на новое рассмотрение с учётом данных выводов.