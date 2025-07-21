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21 июля, 10:52

Посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно покинет пост в октябре

Симона Гальперин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Симона Гальперин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Симона Гальперин покинет пост посла Израиля в Москве в октябре 2025 года для перехода на новую должность в МИД страны. Об этом сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве еврейского государства.

«Ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не была определена», — приводит сообщение агентство.

Гальперин, занимавшая должность с ноября 2024 года, возглавит европейский департамент израильского МИД и станет заместителем генерального директора ведомства. Дипломат имеет большое опыт работы в Казахстане, Южной Корее, при ЕС, а также возглавляла представительство на Тайване и посольство в Сингапуре.

В диппредставительстве подчеркнули, что досрочное завершение миссии связано исключительно с карьерным ростом, а не с политическими причинами. Преемник Гальперин пока не назначен.

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Сегодня стало известно и о перестановках в украинском МИД. Владимир Зеленский сообщил, что назначил 16 новых дипломатов Незалежной. Правда, конкретики по новым послам киевский главарь сразу не предоставил.

Юрий Лысенко
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