Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов Украины
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Владимир Зеленский сообщил о назначении шестнадцати новых послов Украины, при этом подробности о кандидатах и странах их работы пока не разглашаются. Соответствующие указы на его сайте на данный момент тоже отсутствуют.
Главарь киевского режима рассказал, что после утренних отчётов военного руководства и МВД провёл совещание вместе с главой МИД и представителями Офиса Президента. По итогам продолжительного процесса отбора были определены 16 новых послов, для каждого из которых обозначили персональные задачи и критерии эффективности работы. В ближайшее время также планируется совещание, на котором будут сформулированы главные направления украинской дипломатии на полугодовой период, уточнил он.
Стоит отметить, что в Киеве в последнее время активно обсуждают крупные кадровые перестановки. Недавно депутат Ярослав Железняк утверждал, что экс-министр обороны Рустем Умеров вскоре отправится с визитом в Вашингтон, а его пост может перейти к экс-премьеру Денису Шмыгалю. Однако нынешние политические изменения, судя по всему, скорректировали эти намерения.
Под вопросом оказалось также будущее Министерства национального единства: главу ведомства Алексея Чернышова обвиняют в коррупционных правонарушениях. Несмотря на то что суд не стал отстранять Чернышова от должности, его возможная отставка, по мнению многих, уже предрешена. Параллельно с этим, на днях Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в Соединённых Штатах.