Владимир Зеленский сообщил о назначении шестнадцати новых послов Украины, при этом подробности о кандидатах и странах их работы пока не разглашаются. Соответствующие указы на его сайте на данный момент тоже отсутствуют.

Главарь киевского режима рассказал, что после утренних отчётов военного руководства и МВД провёл совещание вместе с главой МИД и представителями Офиса Президента. По итогам продолжительного процесса отбора были определены 16 новых послов, для каждого из которых обозначили персональные задачи и критерии эффективности работы. В ближайшее время также планируется совещание, на котором будут сформулированы главные направления украинской дипломатии на полугодовой период, уточнил он.

Стоит отметить, что в Киеве в последнее время активно обсуждают крупные кадровые перестановки. Недавно депутат Ярослав Железняк утверждал, что экс-министр обороны Рустем Умеров вскоре отправится с визитом в Вашингтон, а его пост может перейти к экс-премьеру Денису Шмыгалю. Однако нынешние политические изменения, судя по всему, скорректировали эти намерения.