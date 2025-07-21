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Регион
21 июля, 11:12

Глава Удмуртии Бречалов передал Путину книгу о ветеранах СВО

Путин провёл рабочую встречу в Кремле с главой Удмуртии Бречаловым

Владимиру Путину передали книгу о ветеранах СВО. Обложка © Life.ru

Владимиру Путину передали книгу о ветеранах СВО. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, в ходе которой руководитель региона передал российскому лидеру книгу об участниках специальной военной операции. Встреча состоялась в Кремле.

Александр Бречалов передал Владимиру Путину книгу об участниках спецоперации. Видео © Life.ru

Бречалов проинформировал президента о социально-экономическом положении республики, включая развитие дорожного строительства, гражданской промышленности, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и здравоохранения. Особое внимание на встрече было уделено программам поддержки участников СВО, в частности вопросам их профессиональной адаптации.

Книга, переданная главой Удмуртии, содержит воспоминания и истории военнослужащих. Ранее республика уже реализовывала аналогичные проекты по сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Встреча прошла в деловой атмосфере, Путин подчеркнул важность таких инициатив для сохранения исторической памяти.

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А 18 июля Владимир Путин принял в Кремле главу Владимирской области Александра Авдеева. Губернатор напомнил президенту о славной русской традиции брать Киев. Ещё он пригласил главу РФ осмотреть икону, которая реставрировалась на протяжении века.

Юрий Лысенко
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