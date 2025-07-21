Глава Удмуртии Бречалов передал Путину книгу о ветеранах СВО

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, в ходе которой руководитель региона передал российскому лидеру книгу об участниках специальной военной операции. Встреча состоялась в Кремле.

Александр Бречалов передал Владимиру Путину книгу об участниках спецоперации. Видео © Life.ru

Бречалов проинформировал президента о социально-экономическом положении республики, включая развитие дорожного строительства, гражданской промышленности, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и здравоохранения. Особое внимание на встрече было уделено программам поддержки участников СВО, в частности вопросам их профессиональной адаптации.