Глава Удмуртии Бречалов передал Путину книгу о ветеранах СВО
Путин провёл рабочую встречу в Кремле с главой Удмуртии Бречаловым
Владимиру Путину передали книгу о ветеранах СВО. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, в ходе которой руководитель региона передал российскому лидеру книгу об участниках специальной военной операции. Встреча состоялась в Кремле.
Александр Бречалов передал Владимиру Путину книгу об участниках спецоперации. Видео © Life.ru
Бречалов проинформировал президента о социально-экономическом положении республики, включая развитие дорожного строительства, гражданской промышленности, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и здравоохранения. Особое внимание на встрече было уделено программам поддержки участников СВО, в частности вопросам их профессиональной адаптации.
Книга, переданная главой Удмуртии, содержит воспоминания и истории военнослужащих. Ранее республика уже реализовывала аналогичные проекты по сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Встреча прошла в деловой атмосфере, Путин подчеркнул важность таких инициатив для сохранения исторической памяти.