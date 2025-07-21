Скандального «‎золотого» чиновника из Казани «‎раскулачили» на 437 млн рублей

Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел иск прокуратуры о взыскании в пользу государства имущества, приобретённого бывшим руководителем администраций Кировского и Московского районов Казани Сергеем Мироновым и его родственниками на средства, не подтверждённые официальными доходами. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства выяснилось, что расходы семьи Миронова на покупку недвижимости значительно превышают задекларированные ими доходы. Экс-чиновник оформил на себя и близких 45 объектов недвижимости. Помимо этого, Миронов реализовал восемь объектов, приобретённых на неподтверждённые средства, а также получал доходы от аренды нежилых помещений.

«В связи с этим прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд об обращении в доход РФ 45 объектов недвижимости, взыскании эквивалентной стоимости восьми отчуждённых объектов недвижимости, а также дохода, полученного в качестве арендной платы за нежилые помещения, на общую сумму свыше 437 млн рублей», — сказано в публикации.

Суд удовлетворил иск надзорного органа, что стало значительным шагом в борьбе с коррупцией и незаконным обогащением среди чиновников. Миронов руководил Кировским и Московским районами Казани восеь лет – с апреля 2016 года по март 2024-го. Пост главы администрации «золотой» чиновник покинул в связи с утратой доверия.