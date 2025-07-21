Скандального «золотого» чиновника из Казани «раскулачили» на 437 млн рублей
В Казани суд постановил изъять имущество экс-главы КирМоса Миронова на 437 млн
Обложка © VK / Сергей Миронов
Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел иск прокуратуры о взыскании в пользу государства имущества, приобретённого бывшим руководителем администраций Кировского и Московского районов Казани Сергеем Мироновым и его родственниками на средства, не подтверждённые официальными доходами. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства выяснилось, что расходы семьи Миронова на покупку недвижимости значительно превышают задекларированные ими доходы. Экс-чиновник оформил на себя и близких 45 объектов недвижимости. Помимо этого, Миронов реализовал восемь объектов, приобретённых на неподтверждённые средства, а также получал доходы от аренды нежилых помещений.
«В связи с этим прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд об обращении в доход РФ 45 объектов недвижимости, взыскании эквивалентной стоимости восьми отчуждённых объектов недвижимости, а также дохода, полученного в качестве арендной платы за нежилые помещения, на общую сумму свыше 437 млн рублей», — сказано в публикации.
Суд удовлетворил иск надзорного органа, что стало значительным шагом в борьбе с коррупцией и незаконным обогащением среди чиновников. Миронов руководил Кировским и Московским районами Казани восеь лет – с апреля 2016 года по март 2024-го. Пост главы администрации «золотой» чиновник покинул в связи с утратой доверия.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Казани арестовали двух предпринимателей, которые украли почти 20 млн рублей, выделенных на ремонт объектов оборонно-промышленного комплекса страны. Сразу несколько организаций потсрадали от их действий.