В Италии с подачи украинцев отменили концерт Гергиева и «‎забыли» ему об этом сказать

Администрация Королевского дворца в Казерте внезапно отменила запланированное выступление всемирно известного российского дирижёра Валерия Гергиева, назначенное на 27 июля. Как сообщает агентство Ansa, официальные причины этого решения не были озвучены.

Организаторы фестиваля «Лето королей» подтвердили получение уведомления об отмене, но никаких пояснений от руководства дворца не последовало. Концерт должен был объединить Филармонический оркестр Салерно и солистов Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева.

Накануне в итальянских соцсетях развернулась кампания против выступления российского дирижёра, инициированная местными антироссийски настроенными политиками, среди которых вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии. В кампании активно участвовали украинские диаспоры.

При этом сам Гергиев ничего не знает об отмене своего концерта, который был запланирован на конец июля. Он заявил ТACC, что у него «нет такой информации».