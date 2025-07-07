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Регион
7 июля, 15:50

Борьба за культуру: В Италии отказались отменить концерт дирижёра Гергиева

Власти итальянской Кампания не будут отменять концерт дирижёра Гергиева

Валерий Гергиев. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Валерий Гергиев. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Концерт гендиректора Большого театра и дирижёра Валерия Гергиева, который должен состояться 27 июля, не будут отменять в итальянской Кампании по призыву заместителя председателя Европарламента Пины Пичерно. Такое заявление сделали в пресс-службе президента южного региона Винченцо Де Луки.

«Концерт отменён не будет», — сказал представитель Де Луки в беседе с РИА «Новости».

Агенство решило поинтересоваться решением у властей, поскольку на днях Пина Пичерно в социальной сети Х высказала недовольство выступлением Гергиева. Она возмутилась тем фактом, что европейские фонды собираются предоставлять площадку для российского дирижёра и спонсировать концерт. Де Луки также отметил, что глава Кампании ещё выступит с заявлением в связи с публикациями вице-спикера европейского парламента.

Маэстро Валерий Гергиев получил статуэтку премии «Золотой граммофон»
Маэстро Валерий Гергиев получил статуэтку премии «Золотой граммофон»

Ранее Валерий Гергиев резко раскритиковал билетных спекулянтов, сравнив их деятельность с действиями колумбийской мафии. Он заявил, что этот факт нанёс непоправимый ущерб репутации учреждения, назвав это «позорным пятном». Он также добавил, что что дальнейшие действия руководства будут зависеть от развития ситуации.

Юлия Сафиулина
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