Концерт гендиректора Большого театра и дирижёра Валерия Гергиева, который должен состояться 27 июля, не будут отменять в итальянской Кампании по призыву заместителя председателя Европарламента Пины Пичерно. Такое заявление сделали в пресс-службе президента южного региона Винченцо Де Луки.

«Концерт отменён не будет», — сказал представитель Де Луки в беседе с РИА «Новости».

Агенство решило поинтересоваться решением у властей, поскольку на днях Пина Пичерно в социальной сети Х высказала недовольство выступлением Гергиева. Она возмутилась тем фактом, что европейские фонды собираются предоставлять площадку для российского дирижёра и спонсировать концерт. Де Луки также отметил, что глава Кампании ещё выступит с заявлением в связи с публикациями вице-спикера европейского парламента.