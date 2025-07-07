Борьба за культуру: В Италии отказались отменить концерт дирижёра Гергиева
Власти итальянской Кампания не будут отменять концерт дирижёра Гергиева
Валерий Гергиев. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Концерт гендиректора Большого театра и дирижёра Валерия Гергиева, который должен состояться 27 июля, не будут отменять в итальянской Кампании по призыву заместителя председателя Европарламента Пины Пичерно. Такое заявление сделали в пресс-службе президента южного региона Винченцо Де Луки.
«Концерт отменён не будет», — сказал представитель Де Луки в беседе с РИА «Новости».
Агенство решило поинтересоваться решением у властей, поскольку на днях Пина Пичерно в социальной сети Х высказала недовольство выступлением Гергиева. Она возмутилась тем фактом, что европейские фонды собираются предоставлять площадку для российского дирижёра и спонсировать концерт. Де Луки также отметил, что глава Кампании ещё выступит с заявлением в связи с публикациями вице-спикера европейского парламента.
Ранее Валерий Гергиев резко раскритиковал билетных спекулянтов, сравнив их деятельность с действиями колумбийской мафии. Он заявил, что этот факт нанёс непоправимый ущерб репутации учреждения, назвав это «позорным пятном». Он также добавил, что что дальнейшие действия руководства будут зависеть от развития ситуации.