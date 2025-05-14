«До половины доходов»: Гергиев рассказал о «колумбийской мафии», орудовавшей в Большом театре
Директор Большого театра Гергиев сравнил спекулянтов с колумбийской мафией
Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём
Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, выступая после заседания попечительского совета в Кремле, резко раскритиковал билетных спекулянтов, сравнив их деятельность с действиями колумбийской мафии. Видео опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
Валерий Гергиев о билетных спекулянтах. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
«Спекулянты забирали до половины доходов. В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — сказал Гергиев.
Гендиректор Большого театра заявил, что произошедшее нанесло непоправимый ущерб репутации учреждения, назвав это «позорным пятном». Он также добавил, что что дальнейшие действия руководства будут зависеть от развития ситуации.
А ранее Life.ru сообщал, что указом президента РФ Владимира Путина в Москве к концу года будет открыт театр патриотической драматургии, в репертуар которого войдут современные постановки о любви к Родине. Его создание намечено на 30 ноября 2025 года.