«До половины доходов»: Гергиев рассказал о «колумбийской мафии», орудовавшей в Большом театре

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, выступая после заседания попечительского совета в Кремле, резко раскритиковал билетных спекулянтов, сравнив их деятельность с действиями колумбийской мафии. Видео опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Валерий Гергиев о билетных спекулянтах. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

«Спекулянты забирали до половины доходов. В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — сказал Гергиев.

Гендиректор Большого театра заявил, что произошедшее нанесло непоправимый ущерб репутации учреждения, назвав это «позорным пятном». Он также добавил, что что дальнейшие действия руководства будут зависеть от развития ситуации.