Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 05:28

«До половины доходов»: Гергиев рассказал о «колумбийской мафии», орудовавшей в Большом театре

Директор Большого театра Гергиев сравнил спекулянтов с колумбийской мафией

Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, выступая после заседания попечительского совета в Кремле, резко раскритиковал билетных спекулянтов, сравнив их деятельность с действиями колумбийской мафии. Видео опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Валерий Гергиев о билетных спекулянтах. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

«Спекулянты забирали до половины доходов. В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — сказал Гергиев.

Гендиректор Большого театра заявил, что произошедшее нанесло непоправимый ущерб репутации учреждения, назвав это «позорным пятном». Он также добавил, что что дальнейшие действия руководства будут зависеть от развития ситуации.

Власти Москвы разъяснили новые правила продажи билетов на концерты и в театры
Власти Москвы разъяснили новые правила продажи билетов на концерты и в театры

А ранее Life.ru сообщал, что указом президента РФ Владимира Путина в Москве к концу года будет открыт театр патриотической драматургии, в репертуар которого войдут современные постановки о любви к Родине. Его создание намечено на 30 ноября 2025 года.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Валерий Гергиев
  • Большой театр
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar