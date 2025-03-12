Власти Москвы разъяснили новые правила продажи билетов на концерты и в театры

В Москве с 15 марта, чтобы купить билет на концерт или спектакль, нужно будет предъявить документы. На сайте столичного правительства объяснили, как это будет работать.

Уточняется, что новые правила касаются театров и концертных площадок, подведомственных властям Москвы. Среди подходящих документов — паспорт, загранпаспорт, права, военный билет, банковская карта и некоторые другие документы. Если вы покупаете несколько билетов, то потребуются документы каждого человека, но при этом можно указать только один номер телефона и адрес электронной почты.

При непосредственно посещении мероприятия можно показать любой из подходящих документов, необязательно тот, по которому был куплен билет. Если вы передумали посещать культурное событие, то билет можно переоформить на другого человека или вернуть. В случае подарков можно купить сертификат, по которому человек сам сможет оформить билет.

Нововведения затрагивают и бесплатные мероприятия.