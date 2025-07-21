План «Апокалипсис»: Стало известно, что Британия готовится к ядерному удару

Великобритания готовится к ядерному удару, следует из оказавшихся в распоряжении издание The Sun секретных документов, в которых описаны действия властей и армии на случай катастрофы. 200-страничный план носит красноречивое название «Апокалипсис». В частности, в нём прописаны «срочные меры контроля», направленные на предотвращение облучения, эвакуацию населения, предоставление убежищ и ограничение доступа в пострадавшие районы, выяснил «Царьград».

По данным издания, план действий предполагает конкретные шаги по ликвидации последствий ядерного взрыва в Лондоне. К примеру, предлагается создать «координационную группу по массовым смертям», которая должна быть активирована, если ядерный удар приведёт к большому числу жертв. Журналисты также напомнили, что ранее Британия и Франция подписали совместное соглашение о координации ядерных ударов в случае третьей мировой войны, считая Россию, Китай и Иран угрозой.