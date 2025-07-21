Европа освободилась от газовой зависимости от России, особенно благодаря усилиям Германии. Теперь ЕС сговорился с США с целью уменьшить свою торговую зависимость от КНР и внёс в 18-й пакет антироссийских санкций меры против китайских компаний. Именно это вызвало гнев Пекина, который пригрозил Западу ответными мерами, объяснил политолог Юрий Светов в беседе с Life.ru.

«Уже достаточно давно в Европе избавились от зависимости от России, и это исходило прежде всего от немцев, они сделали «великое дело», освободились от газовой зависимости от нашей страны, теперь они хотят точно так же избавиться от зависимости от Пекина в торговле. У них же огромный товарооборот, если я не ошибаюсь, где-то 600 миллиардов евро в год. И вдруг они стали считать, что это делает их уязвимыми, так зависеть от Китая», — заметил Светов.

По его словам, европейские лидеры, включая председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, активно развивают связи с государствами Средней Азии и Азербайджаном, пытаясь найти альтернативы Китаю в качестве главного торгового партнёра. Однако, по мнению политолога, это может быть сложной задачей.

«У них, видимо, убеждение, что можно заменить Китай в качестве главного торгового партнёра. С этим были связаны поездки Урсулы в Среднюю Азию, где она собирала лидеров среднеазиатских государств, контакты с Азербайджаном и многое другое. И теперь, видя, что Китай не реагирует, они решили присоединиться к Соединённым Штатам в атаке на Китай», — говорит Светов.

Собеседник Life.ru напомнил о недавних угрозах со стороны США в отношении сторонников БРИКС, к которым Европейский союз присоединился, введя новые меры против китайских компаний. Политолог отметил, что Пекин уже предупреждал европейских лидеров о возможных последствиях их действий.

«У них (у ЕС. — Прим. Life.ru.) сейчас определённое головокружение. Китайцы, в отличие от европейцев, они заранее не любят говорить, что они делают конкретно. Они сейчас в последний раз предупредили, что мы этого не потерпим. Дальше ответ будет очень болезненный. Понимаете, 600 миллиардов товарооборота — это не пустяки. И Китай — консолидированное общество, а как Европа себя поведёт в этой ситуации, когда окажется, что нужно как бы выбирать между громкими словами о солидарности и собственной экономикой?» — напоминает Светов.

Он заключил, что это важный этап, поскольку Пекин начал действовать в ответ на угрозы и дал понять, что не спустит Западу антикитайскую кампанию.