Сийярто допустил запуск нефтепровода Венгрия – Сербия на год раньше срока
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Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен уже к 2027 году — раньше ранее озвученных сроков. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяжённостью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введён в эксплуатацию к 2027 году», — приводит его слова агентство MTI.
Ранее Сийярто сообщал, что строительство начнется в конце 2025 — начале 2026 года, а завершится к 2028 году. На встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили подготовку к реализации проекта. По словам главы венгерского МИД, пропускная способность нефтепровода составит пять миллионов тонн в год. Он добавил, что это поможет странам Центральной Европы избежать резкого роста цен на энергоносители.
Ранее Сийярто сообщил, что получил данные об отражении российской ПВО атаки дронов на газопровод «Турецкий поток». Этот маршрут, наравне с «Дружбой», имеет ключевое значение для энергобезопасности Венгрии — страны, которая, вопреки давлению со стороны ЕС, сохраняет приверженность энергетическому партнёрству с Москвой.