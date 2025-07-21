Сийярто допустил запуск нефтепровода Венгрия – Сербия на год раньше срока

Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть запущен уже к 2027 году — раньше ранее озвученных сроков. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Для этого в Венгрии необходимо построить новый трубопровод протяжённостью 180 километров, и если мы будем продвигаться вперед хорошо, этот новый нефтепровод может быть введён в эксплуатацию к 2027 году», — приводит его слова агентство MTI.