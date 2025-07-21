Тайная база СБУ в Испании? В ЖК Cala Alta уже погибли украинский силовик и российский перебежчик! В ЖК Cala Alta в испанском Вильяхойоса при загадочных обстоятельствах погиб экс-чиновник МВД Украины Игорь Грушевский. Ранее здесь расправились с лётчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым. Почему ЖК может быть секретной базой СБУ, чтобы прятать и казнить неугодных. 21 июля, 14:19 Расследование гибели украинца и россиянина в Испании. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna, © Google Maps

Две загадочные смерти в одном ЖК: расстрел и утопление

Сначала в ЖК Cala Alta расстреляли на пандусе гаража лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, теперь нашли в бассейне вниз головой с кровью из уха украинского экс-полицейского Игоря Грушевского. Об этом сообщает издание El Espanol. По данным газеты, на теле погибшего не зафиксировано следов насилия или травм, однако в области уха была замечена кровь.

Интересно, что расстояние между местами гибели Грушевского и Кузьминова не превысило бы нескольких метров.

Кто такой Игорь Грушевский и почему он погиб в Испании?

Найденный мёртвым в бассейне Игорь Грушевский купил себе апартаменты в этом ЖК несколько месяцев назад. Ему 61 год. В девяностых-нулевых он руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Черкасской и Кировоградской областях, после Майдана его следы теряются, то ли работал в обновлённой Национальной полиции Авакова, то ли служил в СБУ. Испанская пресса полагает, что к ним он переехал комфортно пожить на пенсии.

Испанская полиция расследует обстоятельства гибели Игоря Грушевского. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bernhard Richter

Грушевский после переезда не завёл друзей среди соседей. Мало кто знал даже его имя. Труп обнаружили в общем бассейне лицом вниз. Без видимых травм, но с кровью из уха. Сразу возникло три версии. Маловероятная — утонул, слишком уж мелкий бассейн (полтора метра в глубину). Вероятные — инсульт или убийство.

Что-то подсказывает, что камеры либо ничего не покажут, либо окажутся сломанными. О нераскрытом убийстве лётчика-перебежчика Максима Кузьминова ранее писал Life.ru. Согласно одной из версий, с ним расправились спецслужбы Украины. Кузьминова тайно переправили в Испанию и поселили в ЖК Cala Alta. Однако он не стал сидеть здесь тихо: по словам тех, кто жил рядом с ним, он без счёта сорил деньгами и налегал на выпивку и наркоту, много болтал. Таким образом, он стал слишком опасен для СБУ, поэтому с ним и расправились. Есть веские основания полагать, что спецслужбы Украины могут использовать комплекс Cala Alta как секретную базу для своих целей.

Cala Alta: элитное жильё или логово спецслужб?

ЖК Cala Alta — целый квартал, который с середины десятых годов облюбовали россияне и украинцы. Есть собственный бассейн, рукой подать до знаменитых пляжей Коста-Бланки. Обслуживание как в отеле. Приобрести здесь недвижимость стоит 200–500 тысяч евро, снять — 50–300 евро. Вариантов много.

ЖК Cala Alta снискал зловещую репутацию. Фото © Google Maps

Спустя три месяца после начала спецоперации этот жилой массив (ещё не имевший зловещей репутации) взяла в управление только что созданная компания Rental Benidorm Aparts S.L. На её сайте сказано, что это сеть апартаментов.

Жилой фонд Rental Benidorm постоянно увеличивается благодаря подходу Keep calm and earn money. Это когда клиент отдаёт ключи от дома управляющей компании, а та за процент берёт на себя ответственность за ведение дел с арендаторами.

— Мы позволим вам быть уверенными в безопасности своего жилья, приезжать на отдых в чистый и уютный дом, а главное — получать доход от апартаментов. Вам больше не нужно думать, что будет с недвижимостью россиян в Испании после 2022 года — реклама компании очень вызывающа по нынешним временам.

Команда Rental Benidorm обеспечит порядок и комфорт, идеальную чистоту и свежее бельё как гостям-арендаторам, так и владельцам. Таким образом, её персонал может иметь ключи ко многим дверям в квартале.

Подставные владельцы: кто на самом деле заправляет в Cala Alta?

Главные в Rental Benidorm, согласно испанским регистрам, — супруги Ирина и Артурс Раге из Риги. Они очень похожи на зиц-председателей. В родной Латвии у них остались компании Konels (занимается письменными и устными переводами) и Biel (в сфере электромонтажа). Оба бизнеса глубоко убыточные. В Риге Ирина и Артурс жили в скромном панельном доме.

Судя по всему, она по профессии переводчик, а он простой электромонтёр.

Администратором компании является уроженка Житомира Жанна Соболева. В 2019 году она искала в Испании работу няни на любых условиях, готова была дополнительно стирать, гладить и убирать. При этом ни разрешения на работу, ни знания языков у неё не было.

Легко можно предположить, что эти люди лишь формальные боссы зловещего жилого комплекса.









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Авторы Пётр Егоров