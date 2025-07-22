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21 июля, 22:00

Вместе не живут? Роман 19-летней Авроры Кибы с Лепсом не выходит за пределы красных дорожек

Life.ru: Роман Авроры Кибы с Лепсом существует только на красной дорожке

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Роман Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой всё больше напоминает не историю любви, а тщательно продуманный пиар-проект. Они почти не появляются вместе вне камер, а общение сводится к концертам и светским мероприятиям, на которых рядом с парой всегда присутствует мать девушки. Несмотря на громкие заявления о чувствах, Аврора больше времени проводит в Лондоне, учится, тусуется с подругами и почти не публикует совместный контент с артистом. Складывается впечатление, что «невеста Лепса» — лишь временный образ, выгодный обеим сторонам.

После выхода на красную дорожку с Лепсом студентка Аврора Киба проснулась звездой. С тех пор её подписчики в соцсетях выросли в разы, появились рекламные интеграции и приглашения на ТВ-шоу. При этом встречаются они в основном на светских мероприятиях, в сториз артист почти не появляется, а рядом с Авророй — чаще её мама. Всё это порождает слухи: неужели речь не о чувствах, а об удачном пиар-ходе? Особенно если учесть, что финансово Киба куда стабильнее самого Лепса.

Но зачем 19-летняя девушка выбрала именно пожилого Лепса в качестве союзника для взаимного пиара, хотя с финансовой точки зрения могли выбрать кого угодно? Об этом читайте в расследовании Life.ru.

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Марина Фещенко
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