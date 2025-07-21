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21 июля, 15:34
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В Ивантеевке после падения обломков дрона загорелся жилой дом

В подмосковной Ивантеевке после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Инцидент произошёл на улице Басова, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В момент взрыва в доме находился мужчина — он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики. На месте работают экстренные службы», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Сети появилось видео с места ЧП. На нём видно, что полностью полыхает крыша строения.

В Ивантеевке после падения обломков дрона загорелся жилой дом. Видео © Telegram/Pushkino_official

А около 17.50 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили БПЛА, державший курс на Москву.

Обложка © Telegram/Pushkino_official

Александра Вишнякова
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