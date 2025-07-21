В Ивантеевке после падения обломков дрона загорелся жилой дом

В подмосковной Ивантеевке после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Инцидент произошёл на улице Басова, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В момент взрыва в доме находился мужчина — он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики. На месте работают экстренные службы», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Сети появилось видео с места ЧП. На нём видно, что полностью полыхает крыша строения.