Собянин: Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Средства ПВО сбили БПЛА, державший курс на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Ранее над Москвой уже был сбит один украинский дрон. Об этом сегодня утром сообщал Сергей Собянин, уточнив, что обломки аппарата упали на территорию рабочего посёлка Киевский в Троицком административном округе столицы.