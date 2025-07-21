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21 июля, 14:59

Собянин: Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Средства ПВО сбили БПЛА, державший курс на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации.

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Ранее над Москвой уже был сбит один украинский дрон. Об этом сегодня утром сообщал Сергей Собянин, уточнив, что обломки аппарата упали на территорию рабочего посёлка Киевский в Троицком административном округе столицы.

Юрий Лысенко
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