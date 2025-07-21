Собянин: Обломки сбитого БПЛА упали в районе посёлка Киевский в Москве

Обломки сбитого БПЛА упали в рабочем посёлке Киевский в ТиНАО в Троицком административном округе Москвы, туда сразу же прибыли специалисты экстренных служб. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.