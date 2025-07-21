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21 июля, 08:25

Собянин: Обломки сбитого БПЛА упали в районе посёлка Киевский в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ 28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ 28neo

Обломки сбитого БПЛА упали в рабочем посёлке Киевский в ТиНАО в Троицком административном округе Москвы, туда сразу же прибыли специалисты экстренных служб. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

«Работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – пояснил градоначальник.

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Известно, что в общей сложности за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 74 беспилотника. На этот раз ВСУ старались достать до Москвы, где было уничтожено 23 БПЛА, 15 из которых летели прямо в столицу. Собянин информировал о работе ПВО над городом по мере уничтожения вражеских дронов.

Владимир Озеров
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