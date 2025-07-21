Один за всех: В Челябинской области найден самый «амбициозный» кандидат в депутаты
URA.ru: 20-летний житель Челябинской области баллотировался в 23 муниципалитета
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
20-летний житель Копейска баллотируется одновременно в 23 муниципальных собрания Челябинской области. Об этом сообщают региональные СМИ.
20-летний Роман Имсоква от партии «Новые люди» зарегистрирован кандидатом в Агаповском, Аргаяшском, Брединском и других округах региона. Молодой человек живёт в Копейске, оформлен как самозанятый, уточняет URA.ru.
Аналогичная ситуация с кандидатом Степаном Елсуковым из Трёхгорного, также выдвинутым в нескольких округах. Муниципальные выборы в регионе пройдут с 12 по 14 сентября одновременно с выборами в Заксобрание области.
Ранее Life.ru рассказывал о развитии ситуации расследованием так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф обвинил бывшего главу Штатов Барака Обаму в проведении кампании по намеренной дискредитации нынешнего лидера Дональда Трампа в начале его первого президентского срока. После этого и сам хозяин Белого дома обвинил предшественника в политическом мошенничестве.