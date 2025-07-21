Один за всех: В Челябинской области найден самый «амбициозный» кандидат в депутаты

20-летний житель Копейска баллотируется одновременно в 23 муниципальных собрания Челябинской области. Об этом сообщают региональные СМИ.

20-летний Роман Имсоква от партии «Новые люди» зарегистрирован кандидатом в Агаповском, Аргаяшском, Брединском и других округах региона. Молодой человек живёт в Копейске, оформлен как самозанятый, уточняет URA.ru.