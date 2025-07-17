В Великобритании планируют разрешить голосовать на выборах с 16 лет
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Великобритания планирует предоставить право голоса гражданам с 16 лет на выборах всех уровней. По информации британского правительства, эта реформа направлена на обновление демократической системы.
Власти аргументируют своё решение тем, что многие граждане страны в возрасте 16 и 17 лет уже трудоустроены, могут служить в армии и активно участвуют в общественной жизни Соединённого королевства. Аналогичное избирательное право уже действует в Шотландии и Уэльсе.
А вот в Эстонии новый законодательный акт, утверждённый президентом Аларом Карисом, урезает избирательные привилегии проживающих на территории государства иностранцев. При этом исключение сделано для граждан Европейского союза.