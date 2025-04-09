Президент Эстонии запретил иностранцам голосовать на выборах

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, ограничивающий избирательные права иностранцев, проживающих в стране. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, новые правила не затронут граждан Европейского союза, а коснутся переселенцев из других государев, включая Россию и Белоруссию.

«Важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности», — утверждает Карис.

По сведениям журналистов, лица без гражданства, проживающие в Эстонии, в будущем также лишатся права голоса на местных выборах, в последний раз они смогут проголосовать осенью этого года. Президент опасается, что эстонский парламент принял закон с «очень серьёзными последствиями», которые следовало тщательно проанализировать. Но он надеется, что парламент проследит за тем, чтобы новые нормы не нарушили единство внутри страны.