Президент Эстонии запретил иностранцам голосовать на выборах
Президент Эстонии утвердил закон, лишающий иностранцев права голоса на выборах
Президент Эстонии Алар Карис. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, ограничивающий избирательные права иностранцев, проживающих в стране. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, новые правила не затронут граждан Европейского союза, а коснутся переселенцев из других государев, включая Россию и Белоруссию.
«Важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности», — утверждает Карис.
По сведениям журналистов, лица без гражданства, проживающие в Эстонии, в будущем также лишатся права голоса на местных выборах, в последний раз они смогут проголосовать осенью этого года. Президент опасается, что эстонский парламент принял закон с «очень серьёзными последствиями», которые следовало тщательно проанализировать. Но он надеется, что парламент проследит за тем, чтобы новые нормы не нарушили единство внутри страны.
Напомним, что эстонский парламент ранее отклонил предложение о закрытии границы с Россией. Голосование, состоявшееся 20 марта, показало незначительную поддержку инициативы: всего 14 депутатов из 101 проголосовали «за». Законопроект, предложенный партией «Отечество», не получил необходимой поддержки парламентариев. Позже в Госдуме объяснили такое решение тем, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали намного теплее.