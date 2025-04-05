Россиянина выслали из Эстонии за флаг «Спартака» в TikTok и закрыли въезд в Шенгенскую зону

Эстония выдворила из страны жителя Таллина за демонстрацию флага российского футбольного клуба «Спартак». Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности выслал ночью Константина Горлова, имеющего вид на жительство.

«Горлов, представлявший угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии, сегодня ночью был депортирован из страны. Кроме того, ему запрещён въезд в Эстонию и страны Шенгенской зоны», — сказано в заявлении PPA.

Эстонские правоохранители признали Горлова виновным в поддержке России и выписали ему штраф в 800 евро, а также лишили мужчину долгосрочного вида на жительство.

Причиной столь жёсткой меры стало то, что во время эфира в социальной сети российский националист Константин Горлов показал флаг «Спартака», где изображён двуглавый орёл — элемент герба РФ. Примечательно, что атрибутика футбольного клуба просто висела на стене в помещении, откуда мужчина вёл стрим в TikTok.

В Эстонии с 2022 года действует закон, ограничивающий использование определенной символики. Он запрещает публичную демонстрацию «враждебной символики», за что для нарушителей предусмотрены штрафы до 1,2 тысячи евро для физических лиц и до 32 тысяч евро для юридических лиц, а также административный арест. В самом законе список запрещённых символов отсутствует, однако полиция страны выпустила разъяснение, в котором к «враждебной символике» отнесены георгиевская лента, символ «Z», флаги и гербы России и Советского Союза, а также советская военная форма.