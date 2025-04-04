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4 апреля, 13:05

Эстония депортировала 26-летнего айтишника из Пскова, которого «фюрер ждёт в Вальгалле»

Эстония депортировала в Россию ультраправого активиста Максима Широкова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Эстония депортировала в Россию ультраправого 26-летнего активиста Максима Широкова, который призывал к насилию против россиян и высказывал поддержку Украине. Об этом сообщает портал Delfi.ee.

Широков родом из Пскова, является выпускником государственного института и был членом местного фашистского клуба. В своих социальных сетях он восхищался символикой Эстонского легиона СС, прославлял Адольфа Гитлера, открыто заявлял о намерении уничтожить граждан России и указывал в статусе, что «фюрер» ждёт его в «Вальгалле».

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Пресс-служба Департамента внутренней безопасности Эстонии пояснила, что депортация была необходима для предотвращения использования репутации Широкова с целью дискредитации имиджа страны.

А ранее Египет выдал Москве гражданина России, который был объявлен в розыск по каналам Интерпола после похищения бизнесмена и вымогательства 30 миллионов рублей.

Марина Фещенко
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