Эстония депортировала 26-летнего айтишника из Пскова, которого «фюрер ждёт в Вальгалле»
Эстония депортировала в Россию ультраправого активиста Максима Широкова
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Эстония депортировала в Россию ультраправого 26-летнего активиста Максима Широкова, который призывал к насилию против россиян и высказывал поддержку Украине. Об этом сообщает портал Delfi.ee.
Широков родом из Пскова, является выпускником государственного института и был членом местного фашистского клуба. В своих социальных сетях он восхищался символикой Эстонского легиона СС, прославлял Адольфа Гитлера, открыто заявлял о намерении уничтожить граждан России и указывал в статусе, что «фюрер» ждёт его в «Вальгалле».
Пресс-служба Департамента внутренней безопасности Эстонии пояснила, что депортация была необходима для предотвращения использования репутации Широкова с целью дискредитации имиджа страны.