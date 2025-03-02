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2 марта, 16:19

Египет выдал РФ разыскиваемого за похищение человека и вымогательство преступника

МВД: Из Египта депортировали россиянина, разыскиваемого за вымогательство ₽30 млн

Египет выдал Москве гражданина России, который был объявлен в розыск по каналам Интерпола после похищения бизнесмена и вымогательства 30 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ из Арабской Республики Египет депортирован гражданин РФ, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве», — сообщила Волк.

По версии следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте обвиняемый совместно с сообщником, угрожая оружием, похитил директора одной из коммерческих организаций. Мужчину избили, после чего потребовали выкуп за его освобождение. В результате преступники получили свыше 30 миллионов рублей, освободили потерпевшего и скрылись.

Сообщника обвиняемого удалось задержать, ему вынесли приговор. А другой злоумышленник сбежал из РФ, и в сентябре прошлого года был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Дагестану. В начале этого года от правоохранителей Египта были получены сведения, что разыскиваемый прибыл в Каир по фиктивным документам. В результате его передали российским полицейским для доставки в Москву.

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А ранее Life.ru писал, что США выдали РФ мужчину, который в 2014 совершил разбойное нападение в Петербурге. Он также виновен в хищении более 1,5 миллиона долларов. По данным Генпрокуратуры, российская сторона объявила обвиняемого в международный розыск и почти пять лет добивалась депортации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Дарья Нарыкова
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