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17 ноября, 01:20

Колумбия выдала России обвиняемого в убийстве в Ленинградской области

МВД: Фигурант дела об убийстве в Ленобласти депортирован из Колумбии в Россию

В Колумбии был задержан мужчина, разыскиваемый за убийство в Ленинградской области. Речь идёт о Вадиме Фролове, который находился в международном розыске. Он скрывался в Южной Америке по поддельным документам. По информации пресс-службы МВД России, сегодня колумбийские правоохранители выдали его российской стороне.

«Сегодня в аэропорту города Боготы представители правоохранительных органов Колумбии передали Вадима Фролова российским полицейским, который находился в международном розыске по обвинению в убийстве», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление, в котором обвиняется россиянин, произошёл в 2015 году, после чего он скрылся за границей Впоследствии он был объявлен в международный розыск. Также установлено, что Фролов использовал фальшивый паспорт для легализации своего пребывания в Колумбии.

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Ранее рэпер Blurselfie из Нижнего Новгорода был приговорён к 6,5 лет колонии строгого режима за нападение на зрителя. Конфликт между рэпером и зрителем вспыхнул во время одного из февральских выступлений. Исполнитель достал лезвие и начал им размахивать перед публикой, после чего кинул «зигу». Одного из посетителей возмутило поведение музыканта, поэтому он забрался на сцену и набросился на рэпера с кулаками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Тимур Хингеев
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