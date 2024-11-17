Колумбия выдала России обвиняемого в убийстве в Ленинградской области

В Колумбии был задержан мужчина, разыскиваемый за убийство в Ленинградской области. Речь идёт о Вадиме Фролове, который находился в международном розыске. Он скрывался в Южной Америке по поддельным документам. По информации пресс-службы МВД России, сегодня колумбийские правоохранители выдали его российской стороне.

«Сегодня в аэропорту города Боготы представители правоохранительных органов Колумбии передали Вадима Фролова российским полицейским, который находился в международном розыске по обвинению в убийстве», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление, в котором обвиняется россиянин, произошёл в 2015 году, после чего он скрылся за границей Впоследствии он был объявлен в международный розыск. Также установлено, что Фролов использовал фальшивый паспорт для легализации своего пребывания в Колумбии.