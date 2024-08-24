Экстрадированного из ОАЭ россиянина отправили под стражу по делу об убийстве

Россиянин Зулумхан Жамалулаев, которого ранее экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов по делу об убийстве, арестован в Дагестане. Об этом сообщает МВД республики.

«Сотрудниками Интерпола установлено, что 23-летний уроженец Дагестана, подозреваемый в совершении убийства, скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах. В результате оперативно-разыскных мероприятий 22 августа 2024 года мужчина задержан и экстрадирован на территорию РФ», — говорится в сообщении.

СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Фигурант заключён под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.