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24 августа, 15:28

Экстрадированного из ОАЭ россиянина отправили под стражу по делу об убийстве

МВД РФ: Экстрадированного из ОАЭ россиянина заключили под стражу в Дагестане

Обвиняемый в убийстве в Хасавюрте Зулумхан Жамалулаев. Фото © Telegram / Генпрокуратура России

Обвиняемый в убийстве в Хасавюрте Зулумхан Жамалулаев. Фото © Telegram / Генпрокуратура России

Россиянин Зулумхан Жамалулаев, которого ранее экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов по делу об убийстве, арестован в Дагестане. Об этом сообщает МВД республики.

«Сотрудниками Интерпола установлено, что 23-летний уроженец Дагестана, подозреваемый в совершении убийства, скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах. В результате оперативно-разыскных мероприятий 22 августа 2024 года мужчина задержан и экстрадирован на территорию РФ», — говорится в сообщении.

СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Фигурант заключён под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что ОАЭ выдали беглого убийцу России. По данным следствия, в прошлом году в городе Хасавюрте у Жамалулаева возникли разногласия с 24-летним другом из-за долга. В ходе конфликта в машине злоумышленник выхватил нож и нанёс жервте несколько ударов в грудь, после чего скрылся.

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Мария Любицкая
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