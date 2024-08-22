ОАЭ выдали России беглого убийцу

Власти Объединённых Арабских Эмиратов решили отправить обратно в Россию Зулумхана Жамалулаева, которого разыскивал Интерпол по обвинению в совершении убийства. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой опубликовала пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в прошлом году в городе Хасавюрте у Жамалулаева возникли разногласия с 24-летним другом из-за долга. В ходе конфликта в машине злоумышленник выхватил нож и нанёс несколько ударов в грудь жертве, после чего скрылся. Истекающий кровью потерпевший вышел из машины и попросил помощи. Прохожие вызвали ему скорую, но молодой человек умер в больнице от полученных ранений.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Жамалулаева по статье 105 УК РФ. Рейс Абу-Даби – Москва готовится к вылету.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола разыскиваемый обнаружен и задержан на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Сегодня по запросу Генеральной прокуратуры РФ он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву», – сообщила Ирина Волк.