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22 августа, 07:08

ОАЭ выдали России беглого убийцу

ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве в прошлом году в Хасавюрте

Обвиняемый в убийстве в Хасавюрте Зулумхан Жамалулаев. Фото © Telegram / Генпрокуратура России

Обвиняемый в убийстве в Хасавюрте Зулумхан Жамалулаев. Фото © Telegram / Генпрокуратура России

Власти Объединённых Арабских Эмиратов решили отправить обратно в Россию Зулумхана Жамалулаева, которого разыскивал Интерпол по обвинению в совершении убийства. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой опубликовала пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в прошлом году в городе Хасавюрте у Жамалулаева возникли разногласия с 24-летним другом из-за долга. В ходе конфликта в машине злоумышленник выхватил нож и нанёс несколько ударов в грудь жертве, после чего скрылся. Истекающий кровью потерпевший вышел из машины и попросил помощи. Прохожие вызвали ему скорую, но молодой человек умер в больнице от полученных ранений.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Жамалулаева по статье 105 УК РФ. Рейс Абу-Даби – Москва готовится к вылету.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола разыскиваемый обнаружен и задержан на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Сегодня по запросу Генеральной прокуратуры РФ он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву», – сообщила Ирина Волк.

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Ранее Минюст США сообщил об экстрадиции в Штаты гражданина Латвии Олега Чистякова. 55-летнему прибалтийцу вменяют нарушение санкционного законодательство экспортом авиационного оборудования в Россию. Одним из его клиентов, по утверждению американской стороны, стала даже ФСБ России.

Владимир Озеров
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