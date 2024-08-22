Латвийца экстрадировали в США по обвинению в экспорте деталей в Россию
Минюст США сообщил об экстрадиции в Штаты гражданина Латвии Олега Чистякова. Мужчина обвиняется в нарушении санкционного законодательства: он вместе с сообщниками экспортировал в Россию авиационное оборудование, что запрещено рестрикциями.
По данным ведомства, 55-летний прибалтиец вступил в связь с двумя американцами и наладил схему поставок технических устройств покупателям в РФ через свою компанию. Одним из клиентов Чистякова стала даже Федеральная служба безопасности России.
«В случае признания подозреваемого виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере до 1 миллиона долларов», — предупредил Минюст США.
Ранее в Соединённые Штаты против своей воли попал и 33-летний россиянин Артур Петров. Мужчину экстрадировали с Кипра по обвинению в поставках РФ микроэлектроники. Подозреваемому предъявлены обвинения по 11 пунктам.
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