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22 августа, 03:51

Латвийца экстрадировали в США по обвинению в экспорте деталей в Россию

Минюст США сообщил об экстрадиции в Штаты гражданина Латвии Олега Чистякова. Мужчина обвиняется в нарушении санкционного законодательства: он вместе с сообщниками экспортировал в Россию авиационное оборудование, что запрещено рестрикциями.

По данным ведомства, 55-летний прибалтиец вступил в связь с двумя американцами и наладил схему поставок технических устройств покупателям в РФ через свою компанию. Одним из клиентов Чистякова стала даже Федеральная служба безопасности России.

«В случае признания подозреваемого виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере до 1 миллиона долларов», — предупредил Минюст США.

Россиянин с американским гражданством признался в нарушении санкций в США
Россиянин с американским гражданством признался в нарушении санкций в США

Ранее в Соединённые Штаты против своей воли попал и 33-летний россиянин Артур Петров. Мужчину экстрадировали с Кипра по обвинению в поставках РФ микроэлектроники. Подозреваемому предъявлены обвинения по 11 пунктам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Илья Пушкарев
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