Латвийца экстрадировали в США по обвинению в экспорте деталей в Россию

Минюст США сообщил об экстрадиции в Штаты гражданина Латвии Олега Чистякова. Мужчина обвиняется в нарушении санкционного законодательства: он вместе с сообщниками экспортировал в Россию авиационное оборудование, что запрещено рестрикциями.

По данным ведомства, 55-летний прибалтиец вступил в связь с двумя американцами и наладил схему поставок технических устройств покупателям в РФ через свою компанию. Одним из клиентов Чистякова стала даже Федеральная служба безопасности России.

«В случае признания подозреваемого виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере до 1 миллиона долларов», — предупредил Минюст США.