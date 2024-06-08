Россиянин с американским гражданством признался в нарушении санкций в США

Россиянин с американским гражданством Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении экспортных ограничений против России в США. Информация следует из заявления Минюста Соединённых Штатов.

В документе ведомства указано, что мужчина признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Как указано в заявлении, Тимашев якобы пересылал в Россию "части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы".