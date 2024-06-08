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8 июня, 00:26

Россиянин с американским гражданством признался в нарушении санкций в США

В США россиянин с двойным гражданством признал вину в нарушении санкций против РФ

Россиянин с американским гражданством Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении экспортных ограничений против России в США. Информация следует из заявления Минюста Соединённых Штатов.

В документе ведомства указано, что мужчина признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Как указано в заявлении, Тимашев якобы пересылал в Россию "части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы".

Дело россиянина будет рассмотрено в суде 8 ноября. Если вина Тимашева будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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А в прошлом месяце в России был задержан 34-летний американский военный Гордон Блэк. Он прибыл во Владивосток из Южной Кореи, где проходил службу. Впоследствии стало известно, что в Россию он приехал к девушке Алексе, несмотря на то что на родине его ждала жена. Москва проинформировала Вашингтон о задержании Гордона Блэка. Помимо того, в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что данный инцидент не связан с политикой и шпионажем. 24 мая американец попытался обжаловать арест, однако суд оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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