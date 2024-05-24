Суд не удовлетворил жалобу защиты американского военного Гордона Блэка на арест
Арестованный во Владивостоке по подозрению в избиении женщины и краже американский военный Гордон Блэк продолжит отбывать арест, несмотря на попытку адвоката иностранца оспорить решение. Об этом говорится в постановлении Приморского краевого суда, передаёт ТАСС.
"Постановление Первомайского районного суда Владивостока от 3 мая в отношении Блэка Гордона оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — гласит заявление.
Теперь сторона защиты может обжаловать это решение в кассационной инстанции.
Напомним, что американский военный был задержан во Владивостоке 2 мая, после того как избил местную жительницу и украл у неё 200 тысяч рублей. Подозреваемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. Пентагон инициировал собственное расследование произошедшего.
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