Суд не удовлетворил жалобу защиты американского военного Гордона Блэка на арест

Арестованный во Владивостоке по подозрению в избиении женщины и краже американский военный Гордон Блэк продолжит отбывать арест, несмотря на попытку адвоката иностранца оспорить решение. Об этом говорится в постановлении Приморского краевого суда, передаёт ТАСС.