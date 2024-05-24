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Регион
24 мая, 04:00

Суд не удовлетворил жалобу защиты американского военного Гордона Блэка на арест

Арестованный во Владивостоке по подозрению в избиении женщины и краже американский военный Гордон Блэк продолжит отбывать арест, несмотря на попытку адвоката иностранца оспорить решение. Об этом говорится в постановлении Приморского краевого суда, передаёт ТАСС.

"Постановление Первомайского районного суда Владивостока от 3 мая в отношении Блэка Гордона оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — гласит заявление.

Теперь сторона защиты может обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Защита оспорила арест совершившего кражу во Владивостоке американского военного
Защита оспорила арест совершившего кражу во Владивостоке американского военного

Напомним, что американский военный был задержан во Владивостоке 2 мая, после того как избил местную жительницу и украл у неё 200 тысяч рублей. Подозреваемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. Пентагон инициировал собственное расследование произошедшего.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Илья Пушкарев
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