Арестованный во Владивостоке американский военный признал вину
Гордон Блэк. Обложка © SHOT
Американский военный Гордон Блэк, арестованный по обвинению в краже и находящийся в СИЗО Владивостока, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.
"Он признал вину и сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается", — приводит ответ ведомства "Интерфакс".
Напомним, о задержании 34-летнего американского военного во Владивостоке стало известно 6 мая. Гордон Блэк должен был из Южной Кореи направиться в Техас для продолжения службы, но прибыл в Россию. Здесь у него случился конфликт с 32-летней возлюбленной, после которого та заявила в полицию о пропаже денег. По данным Life.ru, Блэк избил россиянку и украл у неё 200 тысяч рублей. Сообщалось, что побои в их отношениях были обычным делом. Американца отправили под стражу до 2 июля. Позже стало известно, что ему предъявили обвинение в краже со значительным ущербом.