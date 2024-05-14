Песков: Случаи задержания американцев в России связаны с нарушениями ими законов
Случаи задержания американцев в России связаны с нарушениями ими законов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что власти РФ не видят повода для обобщения разных случаев задержания граждан США в нашей стране.
"Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай — это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения", — сказал представитель Кремля, указав, что руководству страны ничего не известно о местонахождении задержанных за последнее время американцев.
В России за последнее время задержали уже трёх граждан США. В частности, 6 мая телеканал NBC сообщил о задержании в Приморье американского военнослужащего — старшего сержанта Гордона Блэка, который приехал в РФ из Южной Кореи. Вместо этого он должен был отправиться домой в Техас для прохождения службы. Во Владивостоке у него произошёл конфликт с 32-летней возлюбленной, после которого она заявила в полицию о пропаже денег. По данным Life.ru, Блэк избил россиянку и украл у неё 200 тысяч рублей. Причём побои в их отношениях были обычным делом. Иностранца отправили под стражу. К слову, выяснилось, что он критиковал НАТО и политику нынешнего президента США Джо Байдена относительно нашей страны. Блэку предъявили обвинение в краже со значительным ущербом.
ТАСС / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL