Песков: Случаи задержания американцев в России связаны с нарушениями ими законов

Случаи задержания американцев в России связаны с нарушениями ими законов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что власти РФ не видят повода для обобщения разных случаев задержания граждан США в нашей стране.

"Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай — это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения", — сказал представитель Кремля, указав, что руководству страны ничего не известно о местонахождении задержанных за последнее время американцев.