Рэпер восемь раз полоснул ножом недовольного «зигой» зрителя и загремел на зону
В Нижнем Новгороде суд назначил 6,5 лет колонии рэперу, ударившему ножом зрителя
Рэпер Blurselfie из Нижнего Новгорода приговорён к 6,5 лет колонии строгого режима за нападение на зрителя. Об этом сообщает телеграм-канал NiMash.
Фото из официального сообщества рэпера Blurselfie. Фото © VK / Blurselfie
Конфликт между рэпером и зрителем вспыхнул во время одного из февральских выступлений. Исполнитель достал лезвие и начал им размахивать перед публикой, после чего кинул «зигу». Одного из посетителей возмутило поведение музыканта, поэтому он забрался на сцену и набросился на рэпера с кулаками. После удара по лицу мужчина попытался скрыться, однако его задержали восемь человек, среди которых был и артист. Он нанёс порезы «обидчику» на руках, туловище и пятке.
В результате инцидента в отношении рэпера было возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Артист с данной формулировкой не согласен. Помимо срока, он должен заплатить пострадавшему 455 тысяч моральной компенсации.
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