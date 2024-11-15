Рэпер восемь раз полоснул ножом недовольного «зигой» зрителя и загремел на зону

Конфликт между рэпером и зрителем вспыхнул во время одного из февральских выступлений. Исполнитель достал лезвие и начал им размахивать перед публикой, после чего кинул «зигу». Одного из посетителей возмутило поведение музыканта, поэтому он забрался на сцену и набросился на рэпера с кулаками. После удара по лицу мужчина попытался скрыться, однако его задержали восемь человек, среди которых был и артист. Он нанёс порезы «обидчику» на руках, туловище и пятке.