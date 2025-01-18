Трамп в ближайшие месяцы может депортировать принца Гарри из США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после инаугурации может депортировать британского принца Гарри. Об этом заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Найл Гардинер.

Основанием для этого заявления служит иск, поданный Heritage Foundation в мае 2023 года. Центр требовал обнародовать иммиграционные документы принца Гарри. Там сомневаются в законности пребывания сына британского монарха в США в свете его признания в употреблении запрещённых веществ.

«Мы хотим знать, был ли он честен и правдив при подаче иммиграционного заявления. Если кто-то указывает лживые сведения в американском иммиграционном заявлении, то это считается уголовным преступлением и такой человек подлежит депортации из Соединённых Штатов. Мы просим опубликовать эти сведения, чтобы американский народ могут увидеть, что именно указывалось в иммиграционных документах Гарри. Если ему нечего бояться, он должен поддержать раскрытие этих сведений», — указал Гардинер в интервью The Daily Express.