Трамп в ближайшие месяцы может депортировать принца Гарри из США
Эксперт Гардинер: Трамп может депортировать принца Гарри в ближайшие месяцы
Дональд Трамп и принц Гарри. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker, Altopix
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после инаугурации может депортировать британского принца Гарри. Об этом заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Найл Гардинер.
Основанием для этого заявления служит иск, поданный Heritage Foundation в мае 2023 года. Центр требовал обнародовать иммиграционные документы принца Гарри. Там сомневаются в законности пребывания сына британского монарха в США в свете его признания в употреблении запрещённых веществ.
«Мы хотим знать, был ли он честен и правдив при подаче иммиграционного заявления. Если кто-то указывает лживые сведения в американском иммиграционном заявлении, то это считается уголовным преступлением и такой человек подлежит депортации из Соединённых Штатов. Мы просим опубликовать эти сведения, чтобы американский народ могут увидеть, что именно указывалось в иммиграционных документах Гарри. Если ему нечего бояться, он должен поддержать раскрытие этих сведений», — указал Гардинер в интервью The Daily Express.
По словам директора Центра свободы, принца Гарри могут депортировать оперативно, если выяснится, что он солгал при подаче анкеты. Документы могут быть обнародованы в течение двух лет. Гардинер выразил надежду, что это произойдёт в ближайшие месяцы благодаря полномочиям Трампа.
Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что Дональд Трамп намерен выслать принца Гарри из США. Республиканец ещё в марте 2024 года заявлял, что в случае переизбрания может депортировать члена королевской британской семьи. Эксперты считают, что Трамп не пойдёт на этот шаг, так как могут серьёзно ухудшиться отношения Вашингтона и Лондона.